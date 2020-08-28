В обоих случаях у пациента наблюдались довольно жесткие симптомы заболевания COVID-19.

Пациент с COVID-19 в штате Невада стал первым гражданином США, который заразился коронавирусом дважды. Имя 25-летнего мужчины из города Рено не разглашается. Однако, известно, что впервые у него обнаружили опасный вирус 18 апреля.

Читайте также"Много людей погибнет": В ВОЗ объяснили, как нельзя добиваться коллективного иммунитета к COVID-19Как пишет Newsweek, тогда он жаловался на боле в горле, головную боль, насморк и диарею. Его история болезни описана в исследовании, которое сейчас проходит профессиональную проверку. До 27 апреля симптомы исчезли. А 9 мая два теста на коронавирус показали отрицательный результат.

31 мая мужчина снова пожаловался на высокую температуру, головную боль, дезориентацию, кашель, насморк и диарею. Через пять дней после этого его госпитализировали, поскольку состояние пациента ухудшалось. Тест коронавируса был снова положительным. Анализ взятых у него образцов также показал наличие антител против коронавируса.

У мужчины не было никаких проблем с иммунитетом, которые бы могли объяснить повторное заражение. Он также не принимал лекарства, которые подавляли бы иммунную реакцию. Авторы исследования считают, что данные подтверждают, что случай пациента из Невады - это точно повторное заражение SARS-CoV-2. Однако, они допускают, что это может быть "редкий случай".

Ученые также проанализировали генетическую структуру коронавируса, найденного в образцах американца. Они обнаружили, что во время первого и второго заражения вирусы были довольно разными. Сейчас исследование случая в Неваде продолжается.

Что известно о повторных заражениях коронавирусом?

Недавно ученые впервые доказали возможность повторного заражения COVID-19. Такие подтвержденные случаи обнаружили в Гонконге, а также в Бельгии и Нидерландах.

New York Times: В Гонконге установили условия, при которых люди заражаются COVID-19 второй раз. Все зависит от силы иммунной реакции во время первого заболевания, а также от штамма коронавируса.

Bloomberg: Ни один карантин не продержится долго без лекарств от COVID-19. Люди рано или поздно начинают привыкать и нарушать все ограничения. Поэтому странам стоит начать вместе искать средства лечения

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Перевод: Лесь Дымань