В США за сутки зафиксировали 100,2 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Это новый антирекорд в мире по приросту заражения COVID-19 за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Предыдущий антирекорд в 97,9 тысячи новых случаев был зафиксирован в Индии в сентябре.
Общее количество случаев в США за период пандемии уже превысило 9 миллионов, что составляет почти 3% населения. Также в стране от COVID-19 умерли почти 229 тысяч человек. Из них 926 - 30 октября.
Антирекорд по приросту случаев установлен в США в пятый раз за 10 дней. За последние две недели в Штатах зафиксировали миллион новых случаев.
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