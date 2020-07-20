Трамп объяснил, почему в США не вводят обязательное ношение масок

Американский президент заявил, что верит в маски, но хочет, чтобы люди имели свободу.

Президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает американцев, которые носят маски для предотвращения распространения коронавируса, но отметил, что не будет делать это обязательным на общенациональном уровне.

Об этом он сказал в интервью, которое было записано в Белом доме в пятницу и вышло в эфир телекомпании Fox News в воскресенье, пишет "Голос Америки".

"Я верю в маски. Я считаю, что маски – это хорошо", – сказал Трамп

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При этом Трамп, который лишь однажды появился в маске на публике, заявил журналисту Крису Уоллесу, что "не согласен с утверждением, что если все наденут маски, то все исчезнет". По его мнению, ношение масок должно быть добровольным.

"Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода", - добавил он.

В последние дни в США ежедневно регистрируется более 70 тысяч новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено более 3,7 миллиона инфицированных, более 140 тысяч человек умерли. По обоим показателям США значительно опережают другие страны.

"У нас есть и тлеющие угли, и пламя", – сказал Трамп, комментируя недавний всплеск заболеваемости, заверяя, что "все будет под контролем".

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Президент США не придал большого значения угрозе, заявив, что большинство подхватывающих вирус – это молодые люди, которые быстро выздоравливают.

"Они хлюпают носом", – сказал он.

Президент вновь заявил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США растет в связи с проведением тысяч тестов, хотя рост числа инфицированных опережает темпы расширения тестирования.

Накануне стало известно, что Трамп выступает против введения масочного режима в США.

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