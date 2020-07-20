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Трамп объяснил, почему в США не вводят обязательное ношение масок

00:15, 20 июля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает американцев, которые носят маски для предотвращения распространения коронавируса, но отметил, что не будет делать это обязательным на общенациональном уровне.

Об этом он сказал в интервью, которое было записано в Белом доме в пятницу и вышло в эфир телекомпании Fox News в воскресенье, пишет "Голос Америки".

"Я верю в маски. Я считаю, что маски – это хорошо", – сказал Трамп

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При этом Трамп, который лишь однажды появился в маске на публике, заявил журналисту Крису Уоллесу, что "не согласен с утверждением, что если все наденут маски, то все исчезнет". По его мнению, ношение масок должно быть добровольным.

"Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода", - добавил он.

В последние дни в США ежедневно регистрируется более 70 тысяч новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено более 3,7 миллиона инфицированных, более 140 тысяч человек умерли. По обоим показателям США значительно опережают другие страны.

"У нас есть и тлеющие угли, и пламя", – сказал Трамп, комментируя недавний всплеск заболеваемости, заверяя, что "все будет под контролем".

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Президент США не придал большого значения угрозе, заявив, что большинство подхватывающих вирус – это молодые люди, которые быстро выздоравливают.

"Они хлюпают носом", – сказал он.

Президент вновь заявил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США растет в связи с проведением тысяч тестов, хотя рост числа инфицированных опережает темпы расширения тестирования.

Накануне стало известно, что Трамп выступает против введения масочного режима в США.

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