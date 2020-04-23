Bloomberg: Пациенты с коронавирусом под аппаратами ИВЛ почти не выживают

Исследование показало, что примерно один из десяти пациентов, которых пришлось подключить к системе вентиляции легких, выздоравливает.

В ходе масштабного исследования были проанализированы результаты лечения тяжело больных пациентов с коронавирусом в городе Нью-Йорк. Как оказалось, что 88% тех, кого подключали к системам искусственной вентиляции легких, умирали.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что всего ученые проанализировали 2600 случаев, когда заражение коронавирусом вызвало тяжелые осложнения. Все пациенты, случаи которых были проанализированы в ходе исследования, попали в 12 больниц в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде в период с первого марта по 4 апреля. В общем, 553 пациента или 21% из тех, чьи случаи оценивались в ходе исследования, умерли. Но среди 12% людей, которые были в таком тяжелом состоянии, что их подключили к аппаратам ИВЛ, смертность составляла 88%.

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Количество смертей оказалась особенно страшным среди людей старше 65 лет, которых подключили к машинам искусственной вентиляции легких. Лишь 3% таких больных COVID-19 выживали. При этом, среди мужчин уровень смертности выше, чем среди женщин.

При отсутствии одобренных лекарств аппараты ИВЛ остаются единственным доступным средством для врачей в отделениях интенсивной терапии, которые работают с тяжелыми случаями пневмонии, вызванной коронавирусом. Но растет количество отчетов о том, что лишь небольшое количество пациентов, которых подключают к аппаратам ИВЛ, на самом деле выздоравливает. В результате врачи ставят под сомнение использование таких машин для спасения людей с COVID-19. Они ищут способы отключать пациентов от аппаратов по возможности.

Bloomberg отмечает, что определенный учеными уровень смертности не отражает всю картину. Поскольку в их исследовании были оценены только случаи пациентов с известным результатом терапии. Они или умерли, или были выписаны. Пациенты, которые до сих пор находятся в больницах, не учитывались. Окончательный результат лечения был известен в 2634 случаях, хотя за определенный период в больницы попали 5700 пациентов.

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Ученые из организации Northwell Health, которые принимали участие в исследовании, признали неоднозначность применения машин ИВЛ в спасении пациентов с COVID-19. Однако, они пояснили, что их выводы опираются исключительно на наблюдения. И такая природа исследования не позволяет сделать окончательное решение о целесообразности использования аппаратов искусственной вентиляции легких.