В США вчера от COVID-19 умерли более 1,7 тысячи человек

За сутки в этой стране подтверждено более 26 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

В Соединенных Штатах Америки за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 1 тыс. 737 человек.

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Об этом говорится в официальных данных Центра по контролю и профилактике заболеваний Департамента здравоохранения и социальных служб США, опубликованных в ночь на 11 мая по киевскому времени.

Всего в США от COVID-19 умерли 78 тыс. 771 человек, в том числе 1 тыс. 737 за последние сутки. Суточные показатели смертности вновь начали расти, поскольку вчера, 10 мая, было зафиксировано 1 тыс. 557 летальных случаев.

В то же время, за сутки подтверждено 26 тыс. 660 новых случаев инфицирования. Всего коронавирус диагностирован у 1 млн 300 тыс. 696 человек.

Вместе с тем, по данным американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса, в США от COVID-19 уже умерли 79 тыс. 528 человек, в том числе 794 за последние сутки.

Всего тесты на COVID-19 сдали 8 млн 987 тыс. 534 человека, из них в 1 млн 329 тыс. 799 оказались положительные результаты. Вылечились в США уже 216 тыс. 169 человек.