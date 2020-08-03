США вошли в новую фазу эпидемии COVID-19 – медэксперт Белого дома

По словам эксперта, то, что она увидела во время ее посещений 14 штатов, вызвало у нее беспокойство.

Соединенные Штаты вступили в новую фазу эпидемии коронавируса, когда инфекция стала "чрезвычайно распространенной" как в сельской местности, так и в городах.

Об этом заявила координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс, передает "Голос Америки"

"Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от того, что мы имели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах", - отметила она.

По словам Биркс, количество заражений продолжает расти в ряде районов страны, и представители органов здравоохранения работают с губернаторами над адаптацией мероприятий к условиям каждого штата.

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Биркс заявила, что люди, которые живут в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома, чтобы защитить людей преклонного возраста или людей с сопутствующими заболеваниями.

Она сообщила также, что федеральная власть готовит индивидуальные отчеты по каждому штату, где исследуются общественные тенденции и данные больниц.

По словам эксперта, то, что она увидела во время ее посещений 14 штатов, вызвало у нее беспокойство.

"Когда я ездила по стране и видела, что вся Америка находится в движении. Если вы решили поехать в отпуск в опасное место, то, возвращаясь, вам нужно защитить тех, у кого есть сопутствующие заболевания, предполагая, что вы заражены", - сказала Биркс.

Со своей стороны помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Жируар также подчеркнул важность ношения масок.

"Если мы этого не сделаем, не ограничим скопления людей в закрытых пространствах, вирус так и будет распространяться", - заявил он.

По словам Жируара, ношение масок и избегание скоплений дает такой же результат, как и жесткий карантин.

Напомним, как сообщал УНИАН, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 688 351 человек, выздоровели 10 649 108 человек. В целом подтверждено 18 017 556 случаев заболевания. Лидером по количеству больных остаются США – 4 666 027 случаев.

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