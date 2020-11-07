В США уже третий день подряд фиксируют более 100 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

За минувшие сутки в США обнаружили рекордное количество случаев инфицирования коронавирусом. Лаборатории сообщили о том, что по меньшей мере 125 596 человек инфицировались COVID-19.

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Так, в США уже третий день подряд фиксируют более 100 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Об этом пишет CNN.

По состоянию на 7 ноября с начала эпидемии коронавируса в США выявили 9 739 545 случаев заражения. 236 099 людей, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 3 810 791 человек выздоровел.

Как пишет издание, за прошедшие сутки в стране были госпитализированы 54 тысячи человек.

Коронавирус в США: что известно

США занимает первое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. Пятерку закрывают Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Ранее главный эксперт США по инфекционным болезням доктор Энтони Фаучи подчеркнул, что Штатам необходимо подготовиться к "жесткой зиме".

Дональд Трамп убеждал людей, что пик пандемии уже миновал, а первая леди США Мелания Трамп пришла голосовать без защитной маски.

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Автор: УНИАН