CNN: В США испытывают препарат, который не позволяет заразиться коронавирусом

Разработчики говорят, что созданный ими коктейль из антител дает защиту не на всегда, но действует мгновенно.

В США начались испытания на людях препарата, который может не только лечить COVID-19, но и предотвращать заражение коронавирусом, который вызывает болезнь. В компании Regeneron Pharmaceuticals Inc говорят, что проводят тесты в разных уголках страны.

Как пишет CNN, это первые испытания коктейля из антител против опасного коронавируса на американской территории. В случае успеха, компания-разработчик надеется выйти с ним на рынок уже осенью.

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Клинические тесты начались в среду. В Regeneron объяснили, что коктейль из антител будут испытывать на четырех группах добровольцев. Одна из них будет состоять из людей, госпитализированных с COVID-19, другая из тех, у кого есть симптомы болезни, но они не в больнице. В еще одну группу войдут здоровые люди, которые сильно рискуют заразиться. Последняя же группа - это здоровые люди, которые вступили в тесный контакт с больным.

"Мы создали уникальный противовирусный коктейль из антител, который потенциально может предотвратить заражение и лечить. Он также может не допустить "побег" вируса, что очень важно в разгар пандемии", - сказал доктор Джордж Янкопулос, который занимает должность президента и главного ученого в компании Regeneron.

Антитела - это белки, которые человеческое тело производит, чтобы защититься от угроз вроде COVID-19. Чтобы изготовить моноклональные антитела для коктейля, ученые проверили тысячи таких белков, отбирая те, которые лучше всего борются с коронавирусом. Для своего препарата компания отобрала два вида, после чего розмножила их и поместила в медицинский препарат, который можно было бы использовать для лечения симптомов или для защиты наиболее уязвимых категорий населения. Первый этап испытаний должен проверить, безопасна ли для людей такая терапия антителами. После этого ученые хотят выяснить, работает ли препарат.

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Лечение антителами - это не вакцинация. Оно не дает постоянную защиту от коронавируса. Но такая пассивная иммунизация действует мгновенно и потенциально может помочь в борьбе с пандемией до появления вакцины от COVID-19.

Regeneron далеко не первая компания, которая начала испытания лекарств на основе антител на людях. Eli Lilly и AbCellera тоже начали свои исследования в начале месяца. Первая из них также проводит вторые клинические испытания терапии на основе антител в Китае совместно с китайским производителем Junshi Biosciences.

CNN пишет, что Regeneron также успешно разработал другие одобренные препараты на основе антител для борьбы с болезнями глаз, ревматоидным артритом, раком и серцевосудинними заболеваниями. В августе 2019 года компания успешно завершила испытания препарата от эболы.

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