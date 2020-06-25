Власти США заявляют, что коронавирусом в стране могли заразиться 20 миллионов жителей

По официальным данным, коронавирус подтвержден у 2,4 миллиона жителей США.

По оценкам администрации США, число заразившихся коронавирусом американцев может достигать 20 миллионов человек, что в 10 раз больше официальной статистики.

Об этом сообщает AP, ссылаясь на исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний в США.

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20 млн случаев COVID-19 означают, что около 6% из 331 млн жителей США были инфицированы. По данным ЦКЗ, у 25% инфицированных людей симптомы коронавируса могут не проявляться.

Напомним, что по данным университета Джонса Хопкинса, на сегодня в США выявили почти 2,4 миллиона случаев заражения, более 122 тысяч человек умерли.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 июня в мире зафиксировано 9 407 078 случаев коронавирусной инфекции – на 166 тысяч больше, чем сутками ранее.

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