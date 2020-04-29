Илон Маск потребовал "освободить Америку" от карантина
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступил против строгих карантинных ограничений, введенных в СШАа в связи с пандемией коронавируса.
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В своем Twitter предприниматель запостил ссылку на колонку в издании Wall Street Journal, в которой очевидно предполагается, что «локдаун» не является эффективным средством сдерживания эпидемии. Эту публикацию он сопроводил фразой «Верните людям свободу!».
Затем он дал ссылку на новость о том, что в штате Техас рестораны, ритейлеры и прочий бизнес могут возобновить работу уже 1 мая, при условии соблюдения ряда правил. Публикацию Маск сопроводил фразой «Браво, Техас!».
В конце-концов маск написал «Освободите Америку немедленно!».
Заявления Маска вызвали в соцсети широкий резонанс и смешанную реакцию пользователей. Многие критикуют его позицию как безответственную и антинаучную.
FREE AMERICA NOW— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020
Напомним, на сегодня США являются мировым лидером по числу установленных случаев заражения коронавирусом. Там болеет более миллиона человек.
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