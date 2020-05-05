Newsweek: Коронавирус связывают с загадочной болезнью у детей

В Нью-Йорке и Лондоне у детей, зараженных новым вирусом, врачи наблюдали проявления болезни Кавасаки.

У более десяти детей в Нью-Йорке развился необъяснимый синдром, который связывают с COVID-19. У некоторых пациентов проявлялись симптомы, присущие болезни Кавасаки.

Как пишет Newsweek, речь идет о возникновении так называемого "многосистемного воспалительного синдрома". Его обнаружили у 15 детей в возрасте от 2 до 15 лет в период с 17 апреля до 1 мая. Об этом изданию рассказал доктор Деметре Даскалакис, который занимает должность заместителя комиссара Отдела контроля заболеваний в Департаменте здравоохранения Нью-Йорка. Никто из детей не умер.

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Многосистемний воспалительный синдром возникает, когда иммунная система выделяет слишком много белка под названием цитокин. В высокой концентрации этот белок может привести к нарушению функций в теле. В свою очередь, могут возникнуть разрывы сосудов, через которые падает кровяное давление. Тогда жидкости накапливаются в легких и других органах. В таком случае пациентам необходим интенсивный уход для поддержания работы их органов.

Случаи в Нью-Йорке были обнаружены после того, как Департамент здравоохранения города связался с отделами интенсивной терапии в педиатрических клиниках. Состояние больных детей требовал поддержания работы сердца, легких или обоих органов. Ситуация стала особенно тревожной после того, как в Великобритании у детей обнаружили аналогичный синдром. Даскалакис также сказал, что были и другие части США, где были такие случаи. Но он не уточнил, о каких штатах или городах идет речь.

В Нью-Йорке у четырех детей обнаружили коронавирус, который вызывает COVID-19. Тесты еще 10 детей были отрицательные. Однако, медики позже обнаружили антитела против коронавируса у шести из тех, чьи тесты были отрицательными. По словам Даскалакиса, состояние пациентов отличался в зависимости от того, какие именно системы пострадали от загадочного синдрома. Однако, среди проблем, которые выявили врачи, признаки болезни Кавасаки и шок. Комиссар здравоохранения доктор Говард Цукер сказал, что чиновники расследуют причины синдрома.

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"В последнее время в некоторых странах Европы были описаны воспалительные синдромы, которые похожи на болезнь Кавасаки. Но, кажется, это происходит редко", - сказала эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Болезнь Кавасаки характеризуется воспалением венечных артерий и других кровеносных сосудов. Обычно она развивается у двухлетних детей. Но ее также выявляли у подростков, о чем свидетельствуют данные Американской ассоциации сердца. Большинство детей с болезнью Кавасаки полностью выздоравливают. Но интенсивное лечение необходимо, чтобы не допустить появления серьезных проблем с сердцем.