Джозеф Байден считает, что США ждет «темная зима» из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте такжеВОЗ: пандемия коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной ситуацииСоответствующее заявление он сделал в ходе очередного обращения к нации, передает Bloomberg.
«Для борьбы с этой пандемией необходимы смелые действия. Нам все еще предстоит очень «темная зима», – заявил он.
При этом Байден призвал американцев носить маски и соблюдать дистанцию:
«Не имеет значения, какой была ваша «вечеринка». Неважно, за кого вы проголосовали. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, если каждый будет носить маску».
Коронавирус в США: статистика
- С начала пандемии в Соединенных Штатах зарегистрировали 10 миллионов 422 тысячи 26 заражений.
- Умерли – 244 тысячи 449 человек, выздоровели – 6 миллионов 552 тысячи 764 человека.
- На данный момент COVID-19 болеют 3 миллиона 624 тысячи 813 человек.
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