В Швеции заканчивается эпидемия коронавируса

Количество умерших от коронавируса в этой стране превышает 5 700 человек, что гораздо больше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых.

Швеция обошлась без карантина в период пандемии коронавируса. В результате, в стране зарегистрированы катастрофические показатели смертности, если сравнивать с соседними государствами.

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В Швеции наблюдается очень позитивный нисходящий тренд по количеству заболевших и умерших от коронавируса, при этом власти так и не изменили своего подхода к борьбе с эпидемией. Страна обошлась без введения карантина, здесь даже нет обязательного ношения масок. Нынешнюю политику формировал главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. На последней пресс-конференции он заявил, что количество тяжелых пациентов близко к нулю, а кривая заражений коронавирусом тоже устремилась вниз, сообщает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Тегнелл остался верен себе, когда сказал, что нет никакого смысла носить маски в общественном транспорте, и у науки не имеется доказательств их эффективности. Швеция остается одной из двух европейских стран наряду с Беларусью, которая отказалась от внедрения карантинных ограничений. Правда, в отличие от Беларуси, в Швеции все-таки запрещали публичные мероприятия с количеством участников более 50 человек, закрывали для посещений дома престарелых и останавливали обучение в вузах.

Но в целом, власти ограничивались лишь рекомендациями, но не запретами. В результате, количество умерших от коронавируса в этой стране превышает 5 700 человек, что гораздо больше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых. Кроме того, Швеция первой открыла границы для летних отпусков.

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