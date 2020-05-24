Новый антирекорд: в России за сутки зафиксировано 153 смерти от коронавируса

Всего в РФ от COVID-19 умерли более 3,5 тысячи человек.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 153 умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Эта цифра стала рекордной для страны от начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает оперативный штаб РФ.

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Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 3 541 человек.

За весь период пандемии выявлен 344 481 случай заражения коронавирусом. За последние сутки в РФ зафиксировано 8 599 новых заболевших COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро по киевскому времени в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружен 98 141 новый случай инфекции. Количество летальных исходов на сегодня составляет 342 105.

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