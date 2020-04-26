В России коронавирус за сутки нашли еще у 6361 человека

Всего в России зарегистрировано почти 81 тысяча случаев COVID-19.

За сутки в России зарегистрирован 6 361 случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

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Отмечается, что среди новых случаев заболевания COVID-19 больше всего зарегистрировано в Москве - 2 971 инфицированный.

При этом за сутки зафиксированы 66 летальных случаев, выздоровели 517 человек.

Всего в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 747 смертей, выздоровели 6 767 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 апреля во всем мире зафиксировано 2 898 082 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 202 880 из них – летальные. 817 042 пациенты выздоровели.