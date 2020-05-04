В России второй день подряд выявлено более десяти тысяч новых случаев COVID-19
15:07, 04 мая 2020Зарубежные новости
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Общее число инфицированных выросло до 145 268 человек.
Иллюстрация / REUTERS
По состоянию на утро 4 мая в России зафиксировано 10 581 новых случаев коронавирусной инфекции, на 52 меньше, чем днем ранее.
Общее число инфицированных выросло до 145 268 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Наибольшее число заболевших в Москве — 5795, Подмосковье — 803, Петербурге — 317.
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За прошедшие сутки умерли 76 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». За весь период распространения коронавируса в России умерли 1356 человек.
Выздоровели 18 095 человек (+1456 человек за прошедшие сутки).
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