В ВОЗ удивились низкой смертности от коронавирус в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения Майк Райан заявил, что организации "сложно понять", почему в РФ такая низкая смертность от коронавируса при большом количестве инфицированных.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности больных COVID-19 в России, исходя из численности населения страны.

Об этом он заявил на брифинге 10 июня, пишет российский «Интерфакс».

«Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким», — сказал Райан.

Он оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, говоря о причинах смерти больных от коронавируса.

«Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их», — отметил глава программы ВОЗ.

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По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности.

В то же время, он подчеркнул, что в некоторых странах могут завышать показатели случаев смерти среди пациентов с коронавируса: «В некоторых случаях могут завышать, могут быть другие основные причины заболевания».

По его данным, существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ, который предоставлен каждому государству-члену организации для должной сертификации летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

По состоянию на утро 10 июня, третье место по количеству инфицированных коронавируса в мире занимает Россия. За все время там обнаружили 485 253 человека с коронавируса, из них более 240 тысяч уже выздоровели.

Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низким (6142) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смерти от других болезней.

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