В России больных коронавирусом стало больше, чем в Китае
В России, по состоянию на 27 апреля, количество зараженных коронавирусом стало больше, чем в Китае.
Только за последние сутки в Российской Федерации было зафиксировано 6198 новых случаев инфицирования. Об этом в Телеграм сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
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"За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что было зафиксировано 50 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 579 человек.
"Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек", - сообщили в штабе.
Отметим, что по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Китае зарегистрировано 83 тыс. 912 больных COVID-19.
Как сообщал УНИАН, количество больных COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам.
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