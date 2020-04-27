В России больных коронавирусом стало больше, чем в Китае

Только за последние сутки в РФ зафиксировали 6 198 новых случаев коронавируса.

В России, по состоянию на 27 апреля, количество зараженных коронавирусом стало больше, чем в Китае.

Только за последние сутки в Российской Федерации было зафиксировано 6198 новых случаев инфицирования. Об этом в Телеграм сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Читайте такжеБилл Гейтс назвал реальный срок выхода вакцины от коронавируса

"За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что было зафиксировано 50 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 579 человек.

"Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек", - сообщили в штабе.

Отметим, что по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Китае зарегистрировано 83 тыс. 912 больных COVID-19.

Как сообщал УНИАН, количество больных COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам.

Читайте также: