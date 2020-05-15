Россиянка дважды заразилась COVID-19

Пациентку выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов. Через 16 дней у нее повторно обнаружили коронавирус.

Жительница Бурятии (Россия) снова заразилась коронавирусом после выздоровления от этого опасного недуга. Это первый случай повторного заражения COVID-19 в России.

Об этом сообщила главный врач республиканской инфекционной больницы региона Татьяна Сымбелова.

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Пациентку выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов. Через 16 дней у него появились симптомы ОРВИ, анализ показал наличие коронавирусной инфекции.

«Теперь у нас вопрос – это повторное заражение или рецидив инфекции, которая у нее уже была», – добавила Сымбелова.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 15 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 302 376 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 442 163. При этом, 1 587 893 человек выздоровели.

Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США – 85 898 и 1 417 774 соответственно. В пятерку стран с наибольшим распространением COVID-19 также входят Россия (252 245 подтвержденных случаев), Великобритания (234 440), Испания (229 540) и Италия (223 096).