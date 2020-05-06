Россия вошла в топ-7 стран по количеству зараженных коронавирусом

За последние сутки в РФ выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах.

Россия вошла в топ-7 стран по числу заразившихся коронавирусом, количество заболевших превысило 165 тысяч.

Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с инфекцией.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек», - говорится в сообщении.

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За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1 462 человека.

Больше всего заболевших в Москве – 5 858 случая.

По данным Университета Джонса Хопкинса, «лидером» по числу подтвержденных случаеостаются США, где количество зараженных превысило 1,2 млн человек. Испания находится на втором месте (219 тысяч), Италия - на третьем (213 тысяч), Великобритания - на четвертом (196 тысяч), Франция - на пятом (170 тысяч), Германия - на шестом (167 тысяч).