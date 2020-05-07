Россия вошла в пятерку стран по количеству случаев заражения коронавирусом

Всего в стране выявлено 177 160 случаев коронавируса.

Еще 11 231 случай заражения коронавирусом выявлен в России за сутки.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

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Случаи выявлены в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве, Московской и Нижегородской областях. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2476 человек.

Всего в стране выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, «лидером» по числу подтвержденных случаеостаются США, где количество зараженных превысило 1,2 млн человек. Испания находится на втором месте (220 тысяч), Италия - на третьем (214 тысяч), Великобритания - на четвертом (202 тысяч), Россия соответственно на пятом (177 тысяч).