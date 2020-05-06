Разная тактика: в Кремле рассказали о подходах России и Беларуси в борьбе с коронавирусом

Россия и Беларусь придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, и в Москве надеются, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных.

В Кремле заявляют, что вопрос открытия для иностранцев российской границы пока не поднимался.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока такого обсуждения не было, пока этот вопрос никак не поднимался», - сказал он.

Песков добавил, что сегодня президент РФ Владимир Путин намерен на рабочем совещании обсудить детали плана поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

По словам Пескова, проект плана был представлен президенту вовремя.

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В то же время он подчеркнул, что Россия и Беларусь придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, и в Москве надеются, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных.

«Вы видите, действительно, что мы придерживаемся разной тактики в борьбе с коронавирусом, у нас разные подходы. Конечно же, мы все обеспокоены этой ситуацией в целом и надеемся, что разные технологии, которые применяются, разная методика, на которую ориентируется Россия и Белоруссия, в конечном итоге не приведет к какому-то взрывному росту количества инфицированных», - сказал Песков.

«Опасения в целом по ситуации, нельзя проходить эту ситуацию без опасений. Опасения абсолютно взаимные, потому что это ситуация, которая абсолютно нелинейная, экстраординарная и доселе невиданная», - заявил Песков.