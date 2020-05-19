Российского премьера выписали из больницы после COVID-19, он готов поговорить с Путиным

Михаил Мишустин объявил о болезни 30 апреля.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин вылечился от коронавирусной болезни и вернулся к работе.

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Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на пресс-секретаря премьера Бориса Белякова.

«Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции. Готовится к совещанию с президентом», — сообщил Беляков.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Мишустин заявил о том, что у него выявили коронавирус, и ушел в самоизоляцию, передав свои полномочия заместителю Андрею Белоусову. Сегодня стало известно, что Путин вернул Мишустину полномочия.

Недавно заболевание также было подтверждено у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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