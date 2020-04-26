В России от коронавируса умер первый епископ РПЦ

У архиерея Вениамина была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

В России от коронавируса умер 54-летний архиерей Русской православной церкви, епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

Об этом говорится в сообщении на сайте РПЦ.

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Отмечается, что епископ Вениамин умер в Курской областной клинической инфекционной больнице в воскресенье, 26 апреля, куда он был госпитализирован на днях.

Накануне его перевели в реанимацию, у архиерея была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Это первый случай смерти от COVID-19 архиерея РПЦ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 апреля всего в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 смертей, выздоровели 6 767 человек.