Мэр Москвы сообщил о 300 тысячах больных коронавирусом

Также Собянин заявил о введении режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч человек.

Об этом сообщает ТАСС.

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«Реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям их там в районе 2-2,5 процента от всего населения Москвы. В пересчете на цифры - это около 300 тысяч», - сказал он.

Также Собянин заявил о введении режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным, в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

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