Мэр Москвы сообщил о 300 тысячах больных коронавирусом
13:05, 07 мая 2020Зарубежные новости
397 0
Также Собянин заявил о введении режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.
Иллюстрация REUTERS
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч человек.
Об этом сообщает ТАСС.
Читайте такжеЗа сутки в мире выявили более 90 тысяч новых больных COVID-19
«Реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям их там в районе 2-2,5 процента от всего населения Москвы. В пересчете на цифры - это около 300 тысяч», - сказал он.
Также Собянин заявил о введении режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.
Как сообщал УНИАН, по официальным данным, в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter