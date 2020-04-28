В России количество заболевших COVID-19 превысило 93 тысячи человек

За сутки коронавирус подтвержден у 6411 человек.

По данным на утро 28 апреля в России выявлено 6411 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на 213 случаев больше, чем день назад.

Всего в стране COVID-19 заболели 93558 человек.

Больше всего случаев заражения коронавирусом в Москве — 48426 (+3075 за сутки), Московской области — 10231 (+523) и Санкт-Петербурге — 3436 (+198).

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За сутки умерли 72 человека. Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 867 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».

Выздоровели, по данным на 27 апреля, 1110 человек.

С момента начала пандемии COVID-19 в России было сделано более 3,1 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 119 тысяч тестов за прошедшие сутки. Днем ранее Роспотребнадзор сообщал о 139 тысячах тестов за сутки.