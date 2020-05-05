В России количество инфицированных коронавирусом превысило 150 тысяч человек
11:10, 05 мая 2020Зарубежные новости
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За последние сутки зафиксировано 95 летальных исходов.
Иллюстрация / REUTERS
В России количество инфицированных коронавирусом превысило 150 тыс. человек.
Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 155 тыс. 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1 тыс. 451 летальный исход, выздоровели 19 тыс. 865 человек», - говорится в сообщении.
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За последние сутки в России выявлено 10 тыс. 102 новых случая коронавируса. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов.
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