В России количество инфицированных коронавирусом превысило 150 тысяч человек

За последние сутки зафиксировано 95 летальных исходов.

В России количество инфицированных коронавирусом превысило 150 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 155 тыс. 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1 тыс. 451 летальный исход, выздоровели 19 тыс. 865 человек», - говорится в сообщении.

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За последние сутки в России выявлено 10 тыс. 102 новых случая коронавируса. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов.