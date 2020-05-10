В РФ число зараженных коронавирусом перевалило за 200 тысяч

Жертвами COVID-19 стали почти 2 тысячи человек.

В России количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 превысило 200 тысяч.

Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Читайте такжеВ Польше число умерших вот COVID-19 приближается к 800 человекам

Так, от начала пандемии в РФ зафиксировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 1 915 человек, выздоровели - 34 306 человек.

Так, за прошедшие сутки обнаружили еще 11 012 больных, из них в Москве - 5 551 человек. Количество смертей за последние сутки составило 88 человек, вылечившихся - 2 390 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 мая количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 миллиона.

Жертвами болезни стали более 279 тысяч человек. В то же время, выздоровели от болезни более 1,3 миллиона пациентов.