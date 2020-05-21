В России число умерших от COVID-19 превысило 3 тысячи человек

За прошедшие сутки в РФ было зафиксировано 127 смертей от коронавируса.

По состоянию на утро 21 мая в России зарегистрировано более 317 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, число умерших от болезни превысило 3 тысячи человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Так, от начала пандемии коронавирусом заразились 317 554 человек. За минувшие сутки в России зарегистрировано 8 849 новых случаев заражения. Больше всего новых больных обнаружили в Москве (2 913 человек), Московской области (892) и Санкт-Петербурге (408).

В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, в целом в России скончались 3 099 человек. За прошедшие сутки в РФ было зафиксировано еще 127 смертей от коронавируса.

Количество вылечившихся пациентов в настоящее время составляет 92 861 человек.

Как сообщал УНИАН, в российской Адыгее 155 человек заразились коронавирусом после проведения похорон.