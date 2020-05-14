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Коронавирус в России: число инфицированных превысило четверть миллиона

14:58, 14 мая 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 14 мая.

За последние сутки в России выявили 9974 новых случая заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах.

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По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 мая превысило 4,34 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Больше всего подтвержденных случаев нового вируса насчитывается в США. За весь период пандемии скончались более 297 тысяч пациентов, более 1,54 миллиона человек выздоровели.

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