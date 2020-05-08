Коронавирус в России: за сутки выявили более 10 тысяч случаев заражения

Всего в России насчитывается 187 859 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в России выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

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Новые случаи зарегистрированы в 83 российских регионах, большинство из них в Москве и Московской области. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2805 человек.

Всего в России насчитывается 187 859 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.