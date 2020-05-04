Бывший митрополит РПЦ умер от коронавируса

Предварительной причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

В Москве скончался бывший митрополит Астраханской области Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин).

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Как сообщается на сайте Русской православной церкви, предварительной причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Ионе было 78 лет. Он умер в московской больнице № 50. Карпухин руководил митрополией с 2013 по 2016 год. В июле 2016 года по состоянию здоровья и достижению 75-летнего возраста он был «почислен на покой».

Как сообщал УНИАН, настоятель Среднеуральского женского монастыря РПЦ, что в Свердловской области, Николай Романов (отец Сергий) проклял тех, кто из-за карантина призывает не ходить в храм и закрывает их.

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