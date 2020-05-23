Вспышка COVID-19 зафиксирована в московском СИЗО, где содержат нескольких украинских политзаключенных
Вспышка COVID-19 зафиксирована в московском СИЗО "Лефортово", где содержат нескольких украинских политзаключенных.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.
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"В СИЗО "Лефортово" вспышка коронавируса. Не помогли противоэпидемиологические меры в виде половины луковицы к рациону в день", - написал он.
Полозов также добавил, что беспокоится за здоровье своего подзащитного политзаключенного Ивана Яцкина, которого содержат в этом СИЗО, и других политзаключенных.
Кроме того, по данным Крымской правозащитной группы, на данный момент в «Лефортово» содержат как минимум троих жертв политически мотивированного преследования: Яцкин, Галина Довгополая и Константин Ширинга.
Всех троих обвиняют в государственной измене в форме шпионажа в пользу Украины.
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