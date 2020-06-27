Ученые назвали срок выживания коронавируса в речной воде - СМИ

Коронавирус выживет в воде, если она будет холодной.

После попадания в речной воде частицы коронавирусной инфекции COVID-19 могут выживать до 25 дней, если ее температура будет достаточно низкой.

Об этом заявили польские и британские ученые, пишет ТСН со ссылкой на medRxiv.

Во время своего исследования ученые оценили продолжительность существования вируса в водоемах, при условии попадания в них сточных вод, а также риск инфицирования в случае контакта с зараженной водной системой. Как отмечается, сточные воды могут непосредственно попадать в водную систему, например, из-за сбоя или отсутствия средств обработки стоков.

Читайте такжеЭксперты рассказали, стоит ли носит защитную маску во время жары и как это правильно делать

"Природные водные системы могут служить каналом передачи COVID-19. Мы пришли к выводу, что вирус может оставаться стабильным до 25 дней", - говорится в исследовании.

По оценкам ученых, наиболее высокая угроза заражения существует в государствах с низкими объемами потребления питьевой воды, высокой доли зараженного населения, а также слабым разбавлением сточных вод, которые попадают в водоемы. В эту категорию попали, в частности, Испания, Великобритания и Марокко. Сравнительно небольшая угроза заражения - в Канаде, Норвегии и Венесуэле.

Как утверждается также, вирус может находиться в воде в течение длительного времени, если ее температура будет достаточно низкой. Ученые также предполагают, что коронавирус может существовать достаточно долго и в морской воде. Но тогда он является угрозой для китообразных, поскольку через их ротовую полость "постоянно проходят большие объемы воды".

Напомним, Министерство здравоохранения несмотря на коронавирус позволило открыть пляжный сезон в Украине. Разрешение также касается и купания в реках. Поскольку, по имеющимся данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно, ведь сильные течения быстро все сносят.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram