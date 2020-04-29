От коронавируса в Польше умерли уже более 600 человек

Всего в стране зафиксировано свыше 12,4 тысячи случаев COVID-19.

В Польше от начала пандемии коронавируса в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 606 человек.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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Отмечается, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 10 летальных случаев. Умершие были пожилого возраста и имели сопутствующие заболевания.

Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Польше в целом возросло до 12 415 человек. В частности, за предыдущие сутки было зафиксировано 197 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, общее количество заболевших с начала пандемии составило 3 116 398 человек. Умерли от коронавируса 217 153 человек, выздоровели 928 658 пациентов.