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От коронавируса в Польше умерли уже более 600 человек

13:44, 29 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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Отмечается, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 10 летальных случаев. Умершие были пожилого возраста и имели сопутствующие заболевания.

Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Польше в целом возросло до 12 415 человек. В частности, за предыдущие сутки было зафиксировано 197 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, общее количество заболевших с начала пандемии составило 3 116 398 человек. Умерли от коронавируса 217 153 человек, выздоровели 928 658 пациентов.

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