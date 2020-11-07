Скончались от осложнений COVID-19 еще 349 человек.

В Польше за сутки зафиксировано 27 тыс. 875 новых случаях заражения коронавирусом– это рекордное количество.

Как сообщает Польское Радио со ссылой на Министерство здравоохранения Польши, скончались от осложений коронавирусной болезни еще 349 человек.

В настоящее время с диагнозом COVID-19 госпитализированы более 20 тыс. пациентов, 1813 из которых подключены аппаратам искусственной вентиляции легких. В то же время карантином охвачены 442 тыс. человек, почти 53 тыс. из них находятся под эпидемиологическим надзором.

В целом, по состоянию на 7 ноября, в Польше подтверждены более 521,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая 7636 летальных исходов и свыше 200 тыс. выздоровевших.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество заражений коронавирусом в мире приближается к отметке в 50 млн. В общей сложности с начала пандемии от COVID-19 умерли почти 1 млн 244 тыс. пациентов.

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Автор: Тамара Отовская