В Польше выявили уже почти 12 тысяч инфицированных коронавирусом

От COVID-19 в Польше умерли уже 539 человек.

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Польше возросло до 11 761 лица.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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Так, за сутки в Польше выявили 144 новых зараженных коронавирусом. Также за прошедшие сутки зафиксированы еще 4 летальных случая. Все умершие имели сопутствующие заболевания.

Всего в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии в Польше умерли 539 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, в мире зафиксировано 2 971 477 инфицированных коронавирусом. Количество умерших от COVID-19 составляет 206 544 человека. В свою очередь, выздоровели 865 733 человека.