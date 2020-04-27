В Польше выявили уже почти 12 тысяч инфицированных коронавирусом
13:49, 27 апреля 2020Зарубежные новости
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От COVID-19 в Польше умерли уже 539 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Польше возросло до 11 761 лица.
Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.
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Так, за сутки в Польше выявили 144 новых зараженных коронавирусом. Также за прошедшие сутки зафиксированы еще 4 летальных случая. Все умершие имели сопутствующие заболевания.
Всего в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии в Польше умерли 539 человек.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, в мире зафиксировано 2 971 477 инфицированных коронавирусом. Количество умерших от COVID-19 составляет 206 544 человека. В свою очередь, выздоровели 865 733 человека.
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