В Польше число зараженных коронавирусом перевалило за 10 тысяч
Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Польше превысило 10 тысяч человек.
Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.
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Так, по состоянию на утро 22 апреля в Польше зафиксированы 10 034 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. За сутки выявили 178 новых случаев инфицирования.
От начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, скончались 404 человека. За прошедшие сутки были зарегистрированы еще три летальных исхода.
Как сообщал УНИАН, число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире по состоянию на утро 22 апреля превысило 2,5 миллиона человек. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли более 177 тысяч человек. Вылечились от коронавируса более 681 тысячи человек.
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