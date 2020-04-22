В Польше число зараженных коронавирусом перевалило за 10 тысяч

От начала пандемии зафиксированы 404 смертельных случая от COVID-19.

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Польше превысило 10 тысяч человек.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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Так, по состоянию на утро 22 апреля в Польше зафиксированы 10 034 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. За сутки выявили 178 новых случаев инфицирования.

От начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, скончались 404 человека. За прошедшие сутки были зарегистрированы еще три летальных исхода.

Как сообщал УНИАН, число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире по состоянию на утро 22 апреля превысило 2,5 миллиона человек. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли более 177 тысяч человек. Вылечились от коронавируса более 681 тысячи человек.