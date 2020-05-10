В Польше число умерших от COVID-19 приближается к 800 человекам

Коронавирусную инфекцию обнаружили у более 15,8 тысячи поляков.

В Польше от начала пандемии коронавируса в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умер 791 человек.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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Отмечается, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 6 летальных случаев. Умершие были пожилого возраста и имели сопутствующие заболевания.

От начала пандемии количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнь COVID-19 в Польше достигло 15 821 человека. В частности, за минувшие сутки были зафиксированы 170 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 мая количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 миллиона.

Жертвами болезни стали более 279 тысяч человек. В то же время, выздоровели от болезни более 1,3 миллиона пациентов.