От коронавируса в Польше умерли более полутысячи человек

Всего в стране заразились почти 11,4 тысячи человек.

В Польше от начала пандемии коронавируса в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 526 человек.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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Отмечается, что за прошедшие сутки было зарегистрировано два летальных случая. Умершие были пожилого возраста и имели сопутствующие заболевания.

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнь COVID-19 в Польше в целом выросло до 11 395 человек. В частности, за предыдущие сутки были зафиксированы 122 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 апреля в Украине лабораторно подтверждены 8 617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 209 из них – летальные, 840 пациентов выздоровели.