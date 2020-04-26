От коронавируса в Польше умерли более полутысячи человек
14:16, 26 апреля 2020Зарубежные новости
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Всего в стране заразились почти 11,4 тысячи человек.
Иллюстрация REUTERS
В Польше от начала пандемии коронавируса в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 526 человек.
Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.
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Отмечается, что за прошедшие сутки было зарегистрировано два летальных случая. Умершие были пожилого возраста и имели сопутствующие заболевания.
Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнь COVID-19 в Польше в целом выросло до 11 395 человек. В частности, за предыдущие сутки были зафиксированы 122 новых случая заражения коронавирусом.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 апреля в Украине лабораторно подтверждены 8 617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 209 из них – летальные, 840 пациентов выздоровели.
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