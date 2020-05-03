От коронавируса в Польше умерли уже 678 человек
В Польше от начала пандемии коронавируса в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 678 человек.
Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.
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Отмечается, что за прошедшие сутки были зарегистрированы 15 летальных случаев. Умершие были пожилого возраста и имели сопутствующие заболевания.
Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Польше в целом выросло до 13 693 человек. В частности, за предыдущие сутки было зафиксировано 318 новых случаев заражения коронавирусом.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 3 марта в мире зафиксировано свыше 3,4 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более миллиона пациентов выздоровели, умерли почти 244 тысячи.
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