Жертвами пандемии COVID-19 стали почти 500 тысяч человек

Число случаев коронавируса приблизилось к отметке в 10 миллионов.

По состоянию на утро 28 июня в мире зафиксировано 9 979 535 случаев коронавирусной инфекции- на 177963 больше, чем сутками ранее.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса. Так, жертвами эпидемии во всем мире на сегодня стали 498 710 человек. Около четверти всех смертельных случаев приходится на США – 125 тысяч. В то же время, 5 051 864 пациента по всему миру выздоровели.

На сегодня больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США - 2 510 151. На втором месте Бразилия (1 313 667), на третьем – Россия (626 779), на четвертом – Индия (528 859), на пятом – Великобритания (311 727).

Как сообщал УНИАН, миллионы людей могут умереть, если в мире случится вторая волна эпидемии коронавируса, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения.

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