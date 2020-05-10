Жертвами коронавируса в мире стали почти 280 тысяч человек
09:59, 10 мая 2020Зарубежные новости
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Абсолютным лидером по числу зараженных в мире остаются США.
В мире растет число жертв коронавируса / Иллюстрация REUTERS
По состоянию на утро 10 мая в мире зафиксировано 4 млн 025 175 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 279 329 человек.
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Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В то же время, 1 млн 376 002 больных выздоровели.
Абсолютным лидером по числу зараженных в мире остаются США – там зафиксирован 1 млн 309 541 случай COVID-19. В пятерку наиболее пострадавших стран входят Испания (223 578), Италия (218 268), Великобритания (216 525) и Россия (198 676).
Напомним, в Украине на сегодня лабораторно подтверждено 15 232 случая заражения коронавирусом.
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