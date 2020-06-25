В мире зафиксировано уже 9,4 миллиона случаев COVID-19

Число жертв эпидемии приближается к отметке в полмиллиона человек.

По состоянию на утро 25 июня в мире зафиксировано 9 407 078 случаев коронавирусной инфекции – на 166 тысяч больше, чем сутками ранее.

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Как свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, жертвами эпидемии на сегодня стали 482 162 человека. Почти 122 тысячи смертельных случаев приходится на США.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США (2 380 490), Бразилии (1 188 631), России (606 043), Индии (456 183) и Великобритании (308 336).

В то же время, 4 729 423 человека по всему миру выздоровели.

Ранее китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что пандемия коронавируса продлится до весны 2021 года.

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