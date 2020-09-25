США остаются лидерами в количестве инфицированных коронавирусом.

По состоянию на утро 25 сентября в мире от COVID-19 умерли 983 042 человека, выздоровело 22 237 989 человек. Всего подтверждено 32 234 685 случаев заболевания.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Гопкинса (США).

Лидерами по количеству зараженных остаются США – 6 978 851, Индия – 5 818 570, Бразилия – 4 657 702, Россия – 1 123 976.

Украина – 25-я в мировом перечне.

Коронавирус в мире: что известно по состоянию на 25 сентября

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Автор: Виктория Гордиенко