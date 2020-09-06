Больше всего случаев зафиксировано в США.

По состоянию на утро 6 сентября во всем мире насчитывается 26 882 530 случаев заболевания COVID-19 – более чем на 270 тысяч больше, чем сутками ранее. Жертвами эпидемии стали 879 580 человек.

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Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным интерактивной карты университета, Больше всего случаев зафиксировано в США – 6 245 203. На втором месте – Бразилия (4 123 000), на третьем – Индия - 4 113 811, на четвертом – Россия (1 017 131), на пятом – Перу (676 848).

В то же время, на сегодня 17 917 644 больных с коронавирусом выздоровели.

Больше всего смертей зафиксировано в США - 188 538.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро субботы, 5 сентября, в Украине официально подтверждено 133 787 случаев COVID-19.

За сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2836 человек, зафиксировано 50 летальных случаев, 1036 пациентов выздоровели.

Сейчас активно больных COVID-19 в Украине 69327 человек.

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Автор: Дмитрий Захаров