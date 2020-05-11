По всему миру за сутки зафиксировано почти 78 тысяч новых случаев COVID-19

Великобритания за сутки обогнала Италию по числу выявленных случаев болезни.

По состоянию на утро 11 мая в мире зафиксировано 4 млн 103 152 случая заражения коронавирусом. За сутки подтвердилось 77 977 новых эпизодов инфицирования.

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Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. На сегодня число погибших от болезни составляет 282 727 человек. В то же время, с начала эпидемии 1 млн 411 708 больных выздоровели.

Больше всего случаев зафиксировано в США (1 329 799). Второе место – у Испании (224 350). Великобритания (220 449) за сутки обогнала Италию (219 070) по числу выявленных случаев и занимает третье место. На четвертом месте – Россия (209 688), на пятом – Франция (177 094).

Напомним, по состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 648 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 416 новых случаев заражения и 17 смертей от коронавирусной болезни.

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