В мире за сутки зафиксировано более 90 тысяч новых случаев COVID-19
По состоянию на 8:00 17 мая в мире зафиксировано 4 635 830 случаев COVID-19 - за сутки подтвердились 92 920 новых эпизодов заражения. Жертвами коронавирусной болезни стали 311 824 человека.
Читайте такжеВ Италии продолжает снижаться смертность от COVID-19
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.
Абсолютным лидером по числу выявленных случаев являются США (1 467 884). На втором месте – Россия (272 043). Третье и четвертое место занимают Великобритания (241 461) и Бразилия (233 511). На пятом месте – Испания (320 698).
В то же время, 1 693 685 зараженных коронавирусом на сегодня выздоровели.
Напомним, ученые прогнозируют, что пандемия COVID-19 в Украине может пойти на спад уже в конце мая.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире