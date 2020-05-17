В мире за сутки зафиксировано более 90 тысяч новых случаев COVID-19

Абсолютным лидером по числу выявленных случаев являются США - там заразились почти полтора миллиона человек.

По состоянию на 8:00 17 мая в мире зафиксировано 4 635 830 случаев COVID-19 - за сутки подтвердились 92 920 новых эпизодов заражения. Жертвами коронавирусной болезни стали 311 824 человека.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

Абсолютным лидером по числу выявленных случаев являются США (1 467 884). На втором месте – Россия (272 043). Третье и четвертое место занимают Великобритания (241 461) и Бразилия (233 511). На пятом месте – Испания (320 698).

В то же время, 1 693 685 зараженных коронавирусом на сегодня выздоровели.

Напомним, ученые прогнозируют, что пандемия COVID-19 в Украине может пойти на спад уже в конце мая.

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