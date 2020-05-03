В мире за сутки зафиксировано более 80 тысяч новых случаев COVID-19

На сегодня более миллиона больных выздоровели.

По состоянию на утро 3 марта в мире было зафиксировано 3 428 422 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За сутки это число выросло на 84 тысячи человек.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса, которая размещена на сайте Университета имени Джона Хопкинса.

Около трети всех случаев зафиксировано в США – 1 133 069. Второе место – у Испании (216 582), третье – у Италии (209 328). Четвертое место – У Великобритании (183 500), пятое – у Франции (168 518).

На сегодня более миллиона больных выздоровели (1 093 199). За весь период эпидемии 243 832 больных погибли.

Ранее доктор биологических наук Константин Чумаков заявил, что статистика по коронавирусу в мире может быть занижена в 10 раз

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