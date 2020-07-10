Коронавирус ускоряется: в мире за сутки зафиксировали рекордное количество новых заражений - ВОЗ

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 4 июля.

Во всем мире зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - 228 102 за последние 24 часа. За сутки от COVID-19 умерли 5 565 человек.

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Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 10 июля, пишет НВ.

Согласно данным ВОЗ, наибольший суточный прирост зафиксирован в США (64 630), Бразилии (44 571), Индии (26 506) и ЮАР (13 674).

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 4 июля, тогда в мире обнаружили 212 626 случаев COVID-19.

По данным ВОЗ, по состоянию на 10 июля в мире коронавирусом заразились 12 101 587 человек, зафиксировано 551 046 летальных случаев.

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